«Портфель нецелевых займов «Ренессанс Кредит» превысил 50 млрд руб.

«Ренессанс Кредит» продолжает наращивать объемы нецелевого кредитования. По итогам первого квартала 2017 портфель кредитов наличными в банке достиг 50,85 млрд руб., увеличившись на 5%. В том же самом периоде 2016 было зафиксировано сокращение портфеля нецелевых займов на 6%.

В первые три месяца 2017 года «Ренессанс Кредит» предоставил клиентам 11,82 млрд рублей в виде кредитов наличными. При этом в январе выдачи составили 2,99 млрд руб., в феврале – 3,83 млрд руб., а в марте – 5 млрд руб. Объем кредитов наличными, предоставленный заемщикам в первом квартале текущего года, почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2016, когда было выдано 6,05 млрд рублей.

Чаще всего в январе-марте 2017 года кредиты наличными в банке оформляли женщины (65%). Что касается возраста, то большинство заемщиков – 28% – входят в группу 26-35 лет. Чуть меньше – 26% клиентов – относятся к категории 36-45 лет. Заемщиков в возрасте 46-54 года 22%. Люди пенсионного возраста составляют 20%. Клиентов в возрасте до 25 лет насчитывается 4%.

В первые три месяца текущего года заемщики «Ренессанс Кредит» чаще всего брали кредиты наличными для осуществления ремонтных и строительных работ, с целью покупки нового или б/у автотранспорта, а также для приобретения мебели и крупной бытовой техники.