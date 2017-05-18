В Краснодаре создадут городскую Общественную палату

В соответствии с положением об Общественной палате, первые 15 человек утверждает глава, а они уже сформируют полный состав палаты в составе 30 человек. Решение об утверждении еще 15 человек должно быть принято не позднее чем через 60 дней.

«Сейчас создан “оргкомитет”, в который будут направлять свои предложения некоммерческие организации и общественные объединения», — рассказал начальник управления по связям с общественностью администрации Краснодара Андрей Измеров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, среди членов Общественной палаты — представители казачества, православной церкви, историки, журналисты, деятели культуры и спорта, представители профсоюзов, бизнесмены.

Общественная палата краевого центра будет сформирована на три года.