В Краснодаре создадут городскую Общественную палату

В соответствии с положением об Общественной палате, первые 15 человек утверждает глава, а они уже сформируют полный состав палаты в составе 30 человек. Решение об утверждении еще 15 человек должно быть принято не позднее чем через 60 дней.
«Сейчас создан “оргкомитет”, в который будут направлять свои предложения некоммерческие организации и общественные объединения», — рассказал начальник управления по связям с общественностью администрации Краснодара Андрей Измеров.
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, среди членов Общественной палаты — представители казачества, православной церкви, историки, журналисты, деятели культуры и спорта, представители профсоюзов, бизнесмены.
Общественная палата краевого центра будет сформирована на три года.
В Краснодаре создадут городскую Общественную палатуЧетверг, 18 мая 2017 09:39
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В соответствии с положением об Общественной палате, первые 15 человек утверждает глава, а они уже сформируют полный состав палаты в составе 30 человек. Решение об утверждении еще 15 человек должно быть принято не позднее чем через 60 дней.