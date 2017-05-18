На Бугазской косе в Анапе стали вновь требовать плату за въезд‍

На въезде на Бугазскую косу неизвестные поставили шлагбаум и перекрыли дорогу. Чтобы попасть на пляж необходимо заплатить. Нежелающие давать деньги за незаконно установленные преграды пострадали от охранников, которые выкинули личные вещи отдыхающих за шлагбаум. Туда же вывезли три трейлера, один из которых повредили.

Один из отдыхающих Сергей рассказал, что он со своими друзьями приехал на косу ночью 30 апреля. Въезд никто не охранял. Через несколько дней к ним подошли несколько человек, которые представились владельцами территории и потребовали деньги за нахождение на пляже. Туристы в ответ потребовали документы, подтверждающие их слова.

Люди лишь показали договор водопользования, который, однако, не дает права брать плату за въезд на территорию косы. Такого права вообще нет. Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый человек может свободно находиться на берегу водоема. Об этом отдыхающие и напомнили. Люди послушали и ушли, но пообещали вернуться.

Туристы приехали надолго, поставили трейлеры, рядом разложили палатки и легковозводимые конструкции для хранения оборудования для кайтсерфинга. Охранники вернулись через несколько дней. Прицепили трейлеры к тракторами и начали их вытаскивать с косы. Потом принялись за палатки и прочие вещи. Все сгребли и выбросили за шлагбаумом.

- У нас было три трейлера. Один из них они повредили. Бампер погнули и сломали колесо. Кроме того, внутри побилась посуда, поскольку ничего не было готово к транспортировке. Мы просили их не трогать наши вещи, но они не слушали, - рассказал пострадавший отдыхающий Александр.

Александр добавил, что он вызвал полицию. На вызов приехал участковый. Он составил протокол, сказал, что действия охранников незаконны, но предотвратить их он не может. Если они продолжат, то нужно звонить в дежурную часть. Они продолжили. На этот раз приехала следственная группа из дежурной части, которая также составила протокол. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что подобные действия незаконны, но вмешаться они не могут.

- Сейчас мы готовим документы, будем подавать заявления в прокуратуру и в суд. Кроме того, напишем открытое письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором расскажем о ситуации на побережье, - добавил Александр.