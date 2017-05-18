Рынок труда на Кубани: реальные зарплаты по секторам экономики в 2017 году

О ситуации на рынке труда Краснодарского края во втором квартале 2017 года рассказали сотрудники портала Jobsora — удобного поисковика вакансий от прямых работодателей и надежных рекрутинговых агентств.

Анализ данных сайта позволил выявить города Кубани с самыми высокими зарплатами, развивающиеся отрасли экономики с активным набором персонала, а также популярные профессии, наиболее востребованные среди работодателей. Проверить наличие открытых вакансий вы можете по ссылке: http://ru.jobsora.com/kd.

Зарплаты по городам

Согласно статистическим данным, фактическая средняя зарплата на Кубани составляет 23800 руб., причем в крупных городах, таких как Краснодар и Сочи, доходы граждан на 20-30% выше доходов жителей небольших станиц. Статистика рассчитана на основе более чем 51500 открытых вакансий в Краснодарском крае.

Средняя зарплата в городах:

Краснодар — 32200;

Сочи — 33400;

Новороссийск — 24000;

Анапа — 20200;

Армавир — 22000;

Геленджик — 20400 рублей в месяц.

В 2016-2017 гг. рост числа рабочих мест на Кубани замедлился, однако все еще опережает среднероссийские показатели. Динамика заработных плат также имеет положительный тренд, постепенно возвращаясь к докризисному уровню.

Перспективные отрасли

В регионе наиболее востребованы специалисты торговой сферы: менеджеры по продажам, супервайзеры, торговые представители, продавцы-консультанты. Средний заработок таких работников в крае приближается к 25-50 тыс. руб., а в Краснодаре и Сочи — к 31000 руб.

Второй по активности сектор экономики, демонстрирующий в этом курортном регионе высокие темпы развития, — производственная сфера. На предприятия промышленности требуются более 6500 человек рабочих специальностей: электромонтажники, машинисты экскаватора и слаботочных систем, токари, разнорабочие. Средняя зарплата на производстве составляет 25700 руб.

Без труда найти высокооплачиваемую работу смогут IT-специалисты: разработчики C++, PHP, 1C, SMM-менеджеры, сотрудники сектора информационно-технической безопасности, технической поддержки, программисты. Средний доход в отрасли информационных технологий в Краснодарском крае составляет 21000, в крупных городах — 26500 руб.

И наоборот, заметна отрицательная динамика по вакансиям в автобизнесе, транспорте, ВЭД и логистике.

Высокие доходы

Однако на Кубани есть специальности, уровень зарплаты по которым превышает 100000 рублей. Это программисты С++, разработчики PHP, Java Script или Android, управленцы топ-уровня по коммерческим вопросам, менеджеры по продажам недвижимости, руководители предприятий. Чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, зачастую необходимы знания в области программирования, управленческий опыт от 5 лет, развитые навыки продаж или наработанная клиентская база.