На Кубани стали чаще пользоваться картами «Мир»

Жители Кубани стали чаще расплачиваться картами «Мир» за товары и услуги. В апреле число таких операций в торговых точках в Краснодарском крае превысило 121 тысячу. Это на 35% больше, чем месяцем ранее и почти в пять раз превышает показатель января.

«По данным на 1 апреля в Краснодарском крае выпущено уже 123,6 тыс. карт «Мир». Для сравнения, в начале года эта цифра была в 3,5 раза меньше. Очевидно, что национальный платежный инструмент становится на Кубани все более популярным», – рассказал Александр Гостев, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.

В настоящее время почти 100% банкоматов и POS-терминалов на территории Кубани уже принимают карты «Мир». Обязательство полностью раскрыть свои сети для национального платежного инструмента банкам, работающим на территории России, установлено к 1 июля 2017 года. С этой же даты начнется поэтапный перевод бюджетников и пенсионеров на карты «Мир», который завершится 1 июля 2020 года.

Напомним, законом предусмотрено, что пенсионерам как минимум одна карта «Мир» должна выпускаться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента.

При этом, как и сейчас, бюджетник или пенсионер сможет сам выбрать, как ему удобнее получать выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или же на карту «Мир».