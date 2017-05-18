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Дольщики ЖК АНИТ-СИТИ забарикадировались в здании администрации города

Четверг, 18 мая 2017 12:58
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Сегодня, 18 мая, дольщики ЖК «Анит-сити» были приглашены на совещание в администрацию муниципального -образования город Краснодар под председательством заместителя директора департамента строительства Александра Мадовского.
На совещании конфликт накалился до такой степени, что дольщики были вынуждены объявить голодовку, забаррикадироваться в 164 кабинете администрации города и объявили что дальнейшие переговоры возможны только после прибытия в администрацию города губернатора края Вениамина Кондратьева.

Дело в том, что власти города осуществили повторную попытку ввести на спорный объект подрядчика которому уже предоставлялась возможность показать свои возможности (СМУ-94). Глава города дал месячный срок для реализации намерений и возможностей подрядчику, но на деле застройщик не оправдал доверия главы города и дольщиков. Второго шанса не будет.

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