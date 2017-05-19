〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Калининском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Пятница, 19 мая 2017 09:12
Оцените материал
(0 голосов)

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Калининского района. Она подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина сожительствовали около трех месяцев и проживали в одном из частных домовладений в станице Калининской. По версии следствия, с утра 16 мая 2017 года сожители находились дома и употребляли спиртные напитки. К обеду между ними возник конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом нанесла удар в область груди оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Общий знакомый пары, войдя к ним в дом и обнаружив мужчину без признаков жизни, вызвал работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 20 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Дольщики ЖК АНИТ-СИТИ забарикадировались в здании администрации города В Сочи бывший оперуполномоченный уголовного розыска полиции подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.