В Калининском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Калининского района. Она подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина сожительствовали около трех месяцев и проживали в одном из частных домовладений в станице Калининской. По версии следствия, с утра 16 мая 2017 года сожители находились дома и употребляли спиртные напитки. К обеду между ними возник конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом нанесла удар в область груди оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Общий знакомый пары, войдя к ним в дом и обнаружив мужчину без признаков жизни, вызвал работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.