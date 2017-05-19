В Сочи бывший оперуполномоченный уголовного розыска полиции подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции УВД по Сочи. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконном лишении свободы (ч.1 ст.127 УК РФ).

По данным следствия, состоя в указанной должности, мужчина в мае 2016 года сопроводил в отдел полиции 32-летнего мужчину. Не имея на это достаточных оснований, полицейский незаконно лишил его возможности свободно передвигаться, удерживая в служебном кабинете более суток. В последующем в отношении мужчины был собран административный материал, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.