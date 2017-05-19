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Кубанскую птицепродукцию временно запретили экспортировать

Пятница, 19 мая 2017 09:24
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Помимо Кубани, экспорт запрещен из пяти регионов России: Республика Калмыкия, Московская, Астраханская, Ростовская области и Чеченская республика.
Причиной запрета Россельхознадзор называет исключение возможности распространение вируса птичьего гриппа в соседних регионах.
«Запрещается экспорт живой домашней птицы, инкубационного яйца домашней птицы, генетического материала домашней птицы, и птицепродукции, не прошедшей термическую обработку, достаточной для инактивации вирусов гриппа птиц», — сказано в документе.

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