На Кубани пройдут ярмарки вакансий для несовершеннолетних

Молодежь Кубани в возрасте до 18 лет сможет найти варианты трудоустройства во время летних каникул, представленные на ярмарке вакансий 2 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Несовершеннолетние жители Кубани смогут трудоустроиться рабочими зеленого сада, культорганизаторами, подсобными рабочими, уборщиками территорий, официантами, вожатыми.

Ярмарка вакансий под лозунгом «Ты нужен Кубани!», направленные на трудоустройство несовершеннолетних граждан и ознакомления с программами активной политики занятости.

Кроме того, школьники смогут поучаствовать в мероприятиях в рамках деловой программы – профориентационных играх и викторинах.

Напомним, региональные власти проводят мероприятия, направленные на развитие школьников всех возрастов.