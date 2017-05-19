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В Туапсе для льготников введут пластиковые проездные

Пятница, 19 мая 2017 09:30
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Льготникам Туапсе заменят бумажные проездные билеты на электронные пластиковые карты и введут автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте.
Нововведение начнет действовать уже в этом году. Важное преимущество пластиковых проездных — их не нужно будет оформлять каждый месяц, как нынешние документы, карты выдаются на пять лет.

Для внедрения новшества в автобусах установят специальное оборудование и терминалы, которые будут считывать и фиксировать информацию, заложенную в электронном билете, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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