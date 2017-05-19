ГК «Кубань» обыграл «Звезду» в первом матче за бронзу женского ЧР

Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли подмосковную "Звезду" в первом матче серии за 3-е место чемпионата России.

Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Звенигороде в четверг, завершилась со счетом 32:31 в пользу гостей.

Второй матч пройдет в Краснодаре 22 мая.