ГК «Кубань» обыграл «Звезду» в первом матче за бронзу женского ЧР

Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли подмосковную "Звезду" в первом матче серии за 3-е место чемпионата России.
Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Звенигороде в четверг, завершилась со счетом 32:31 в пользу гостей.
Второй матч пройдет в Краснодаре 22 мая.
ГК «Кубань» обыграл «Звезду» в первом матче за бронзу женского ЧРПятница, 19 мая 2017 09:31
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Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли подмосковную "Звезду" в первом матче серии за 3-е место чемпионата России.
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