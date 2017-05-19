Центральный пляж Анапы оказался «диким»

Кондратьев посетил Анапу и, судя по сообщениям пресс-службы краевой администрации, в руководстве этого города не исключены изменения.

Так, осматривая территорию центрального пляжа Анапы, губернатор не скрывал своего недовольства.

- Я с трудом отличил бы этот пляж от дикого. Анапа – это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей.

Кондратьев призвал мэра города Сергея Сергеева не откладывать все в дальний ящик и оперативно подготовить курорт к летнему сезону.

- Сейчас пляжа нет, давайте это объективно признаем. Он должен быть комфортным и благоустроенным, – подытожил глава Кубани.