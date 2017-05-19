Как снизить затраты на производство комбикорма расскажет компания «Лилиани» на III Международной конференции «Мировая соя - Корма» в Петербурге.

III Международная конференция «Мировая соя - Корма» пройдет 29-31 мая 2017 года в г. Санкт-Петербурге. Представители отрасли и эксперты обсудят актуальные проблемы, связанные с производством и переработкой сои, а также кормопроизводством. Генеральный директор «Лилиани» Армен Налбандян расскажет о современных низкозатратных решениях для кормопроизводителей.

На мероприятие соберутся представители крупнейших промышленных предприятий отрасли и эксперты более чем из 15 стран мира. В рамках конференции будут оценены текущая экономическая ситуация рынка сои и перспективы ее производства и переработки в РФ на ближайшие годы, проанализированы проблемы селекции и развития, рассмотрен опыт зарубежных коллег. Также обсудят вопросы использования сои в кормах для КРС, свиней и птицы, новые подходы к снижению стоимости кормов и т.д.

Среди спикеров Джонатан П Гресел (Полномочный советник Министра, Зарубежная сельскохозяйственная служба, Департамент Сельского Хозяйства США), Сергей Соколовский (Исполнительный директор ГК "Содружество"), D N Pathak (Исполнительный директор Ассоциации производителей сои Индии (SOPA)), Владимир Манаенков (Исполнительный директор Национального кормового союза) и др.

Организатором мероприятия выступает Издательский Дом «Сфера».

Генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступит с докладом: «Технологии сохранения сырья для производства комбикорма: мобильный безразмерный «элеватор». В докладе он расскажет о том, чем выгодно производство собственного комбикорма для птицеводческих и животноводческих компаний и по каким причинам некоторые предприятия отказываются от создания собственных комбикормовых производств, как в 20 раз сократить инвестиции в систему хранения сырьевой базы, а также представит алгоритм внедрения технологии хранения в рукавах в цепочку комбикормового производства.

Еще участникам конференции, вероятно, интересно будет узнать об опыте хранения сои в пластиковых рукавах на примерах коллег - клиентов ООО "Лилиани".

ООО «Лилиани» основано в 2000 году. Общество располагает собственными производственными мощностями. Производственная база расположена в г. Сальске Ростовской области на территории в 2 гектара.

В настоящее время налажено производство серии бункеров-перегрузчиков зерна ЛИЛИАНИ, оборудования для организации хранения зерна в пластиковых рукавах (серия зерноупаковочных машин ЛИЛИАНИ МЗУ, машины для выгрузки зерна из пластиковых рукавов ЛИЛИАНИ МЗР), автомобильных перегрузчиков серии МВА.

Техника производится на современных раскройных комплексах и цифровых листогибочных прессах, а сварка ведется с помощью сварочных полуавтоматов. Все детали красятся

качественными немецкими двухкомпонентными акрил-полиуретановыми красками, проходя предварительную зачистку, обезжиривание и фосфатирование.