Дню Великой Победы посвящаются!

Восьмого мая, к 9 утра, несмотря на угрозы ливневого дождя и ветра, на территорию «Семейной фермы» коннозаводчика Василия Семеновича Толстопятова потянулась вереница машин и автобусов. География номеров самая разная, и гости разные. Тут и маститые конники, которые приехали на праздник издалека и привезли участвовать своих лошадей, и те, кто скакунов такого класса увидели впервые. Но всех объединил День Победы, потому что не было в истории человечества более судьбоносного и трагического события, чем Вторая мировая война. День Победы остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и светлым праздником.

Мероприятие «Павловские скачки» прошло второй раз — обещание о зарождении доброй традиции станичных скачек было сказано В. Толстопятовым. Он сказал — сделал!

Первый старт дня был назначен на 11:00, но праздник начался гораздо раньше. Уже в 09:00 стартовал первый зрительский забег юных павловчан, а дальше от желающих не было отбою. Организаторам пришлось прямо на месте внести правки и добавить количество забегов. Как же приятно было смотреть на молодое, сильное, здоровое поколение. И удали молодецкой тут было где развернуться! Лазанье по столбу, перетягивание каната, гиревой спорт, армрестлинг. Первую пятерку победителей во всех народных соревнованиях ждали совсем не шуточные денежные призы. А у надышавшихся свежим воздухом и нагулявших аппетит была возможность отведать блюда настоящей полевой кухни: горячую гречневую кашу с тушенкой и чай с хлебом! И послушать знаменитые мелодии военных лет в исполнении духового оркестра. При входе на праздничную площадку каждый желающий мог приобрести лотерейный билет для участия в розыгрыше ценных призов. После девятого старта счастливчики получили призы по итогам розыгрыша. Билеты из барабана вытаскивали самые независимые помощники ведущего — детвора, гостившая на празднике. Устроители позаботились обо всём. Программа скачек и расписание праздника были еще одним приятным подарком для каждого гостя. В течение всего дня перед гостями показательно пролетала птица-тройка. Тройка лошадей и всё, что с ней связано,— это исконно русское, не имеющее аналогов ни в одной стране мира, но теперь это большая редкость. По мнению иностранцев, тройка олицетворяет удалую русскую душу и является символом России. Семейная ферма КФХ «Барсук», пожалуй, единственное место в ЮФО, где это чудо сохранили.

Торжественное открытие II Павловских скачек началось с парада главных спортсменов мероприятия. На сцену были торжественно приглашены и поименно представлены все наездники и жокеи этого праздничного дня. С приветственным словом II Павловских скачек, посвященных Дню Великой Победы, выступили: глава муниципального образования Павловский район Владимир Васильевич Трифонов; обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный работник агропромышленного комплекса России, президент ООО «Кубань Холдинг», коннозаводчик Василий Семенович Толстопятов; президент Ассоциации коневодов Кубани Александр Сергеевич Фонтанецкий; генеральный директор ОАО «Российские ипподромы», председатель правления НП «Содружество рысистого коневодства России» Николай Васильевич Исаков; министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Иванович Дерека; генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром» Игорь Игоревич Васильев и епископ Тихорецкий и Кореновский, преосвященнейший Стефан.

Были сказаны слова благодарности живым и павшим героям Великой Отечественной войны. Участникам и гостям пожелали честной борьбы и прекрасного праздничного настроения.

После официального открытия место на сцене занял известный баритон Василий Овсянников — солист Москонцерта, народный артист России и Кубанский казачий квартет «Кумовья». Слова песен были всем знакомы, а исполнение поражало искренностью и эмоциональность. Зрители не только слушали, но и подпевали артистам.

В программе II Павловских скачек было восемь захватывающих стартов с призовым фондом 850 тысяч рублей и составом лошадей, не уступающим столичным ипподромам.

Открыл праздник ставший уже большой редкостью на Кубани забег рысистых лошадей. Перед зрителями на приз в честь восьмидесятилетия Аллы Михайловны Ползуновой в два гита промчались «качалки».

Двенадцатого апреля Алле Михайловне Ползуновой, на всех ипподромах страны известной как «мама рысистого спорта», исполнилось восемьдесят лет. Трудно переоценить вклад этого удивительного человека в беговое дело нашей страны, сохранение орловского рысака и русской тройки. Алла Михайловна является почетным членом Всемирной рысистой ассоциации, членом технического комитета Европейского рысистого союза. Сорок пять лет своей жизни Алла Михайловна провела в качалке, она не боялась работать с самыми сложными рысаками и достигла в беговом деле значительных профессиональных высот. В ее активе победы: в Дерби на Гугенотке, четыре приза Мира, приз Элиты на Глицинии. Ее рысаки установили 12 всесоюзных рекордов, а рекорд Глицинии простоял 36 лет. Ей удалось выявить двух «безминутных» рысаков — Властного (1.58,7) и Идеала (1.58,8). Всего Алла Михайловна одержала свыше девятисот побед, в том числе в 65 традиционных и международных призах. По многолетней традиции на юбилей Аллы Михайловны в Москву съезжаются конники из многих стран мира, чтобы поздравить ее с днем рождения. А в этот день эта удивительная женщина была не просто гостьей Павловских скачек, а прежде всего главным комментатором заездов и экспертом.

Попона победителя по итогам двух гитов в честь восьмидесятилетия Аллы Михайловны Ползуновой досталась гнедому орловцу по кличке Застой (Парафет — Заявка) под управлением наездника первой категории В. Шеховцова. Лошадь принадлежит конному заводу «Чесменский». Резвость забега — 2.23,2.

В перерыве между скачками артисты конного театра Краснодарского ипподрома выступили перед зрителями костюмированным парадом с поднятием красного знамени и номерами казачьей джигитовки. Дух захватывало у детворы и взрослых, когда в метре от них на всём скаку прыгали с лошади и лихо крутили шашки казачки. А прыжки через огненное кольцо заставляли замирать сердца зрителей. Впервые перед зрителями «Семейной фермы» выступил дуэт Анны Ткачевой и фризского жеребца Златана. Огромный вороной красавец старательно вышагивал под кадриль.

Второй и третий старт дня — это призы нашей памяти и гордости: ПРИЗ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и ПРИЗ ПАМЯТИ

ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Обе скачки — на дистанцию 1000 м для лошадей двух лет чистокровной верховой породы. Тут команда ИП Глава КФХ «Барсук Т. Л.», как и положено хозяевам круга, открыла счет. И первый кубок дня — ПРИЗ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ выиграл гнедой жеребец Панфир Барс (Бодемейстер — Палаис Версаллес) под седлом Руслана Круглыхина-младшего. Резвость скачки — 0.59,2.

Вторая победа дня — ПРИЗ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ — досталась в борьбе гнедой кобыле Абарели (Азарт Бой — Альхина) под седлом мастера-жокея Юрия Кулинича. Резвость скачки — 1,02,8. Второй финишировала Пирелли Барс с той же резвостью, проиграв сопернице голову. Ох и поволновались зрители!

И сразу после третьей скачки внимание гостей было приковано к главной сцене, где со своими лучшими песнями выступил коллектив Михаила Танича — группа «Лесоповал».

Четвертая скачка — «ВЕСЕННЯЯ МИЛЯ» для арабских лошадей трех лет и старше. Дистанция — 1600 м. Гости «Семейной фермы» ИП Глава КФХ «Барсук Т. Л.» стали зрителями скачки с участием древнейшей арабской породы верховых лошадей, выведенной на территории Аравийского полуострова в IV—VII веках нашей эры. Приз выиграла серая кобыла Дайга (Акцент — Догма) под седлом мастера-жокея Юрия Кулинича. Резвость скачки — 1.54,3.

Пятая скачка — приз «ПАВЛОВСКАЯ ВЕСНА» для кобыл трех лет и старше на дистанцию 1800 м. В этой скачке у каждого владельца лошади была возможность сравнить свою воспитанницу с одной из лучших кобыл России — первым номером скачки и ее безусловным победителем — рыжей кобылой Слава Кассиопея (Керлин — Синьора Кэт). Кобыла выступала под седлом мастера-жокея Виталия Парфуты. Принадлежит этот уже золотой фонд коневодства ИП Глава КФХ «Барсук Т. Л.». Резвость скачки — 1.58,8.

Порадовал зрителей и седьмой заезд — на ПРИЗ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА для лошадей трех лет чистокровной верховой породы. И еще один воспитанник «Семейной фермы» — гнедой жеребец Лемон Найт Барс (Лемон Дроп Кид — Сильвер Рок) под седлом мастера-жокея Виталия Парфуты привез приз домой. Резвость скачки — 1.55,3.

Восьмой заезд — «ПАВЛОВСКИЙ АРГАМАК» для лошадей трех лет ахалтекинской породы. Впервые по павловской земле мчались «небесные аргамаки»! Ахалтекинская порода — это золотой фонд культурной верховой лошади всего мира, последние капли того источника чистой крови, который создал всё верховое коннозаводство. Предположительно возраст этой породы лошадей насчитывает пять тысяч лет. Выиграл этот приз дербист Краснодарского ипподрома — буланый Магнат (Гайгазар — Мьянма) под седлом жокея второй категории Александра Медведева. Жеребец принадлежит Елене Павловне Богуцкой. Резвость скачки — 2.12,9.

Завершил скаковой день ПРИЗ ПОБЕДЫ для лошадей четырех лет и старше чистокровной верховой породы на дистанции 2400 м. Скачку выиграл рыжий жеребец Конард Лорд (Конгратс — Ремолейд) под седлом своего постоянного мастера-жокея международного класса Станислава Круглыхина. Жеребец принадлежит ИП Глава КФХ «Барсук Т. Л.». Резвость скачки — 2.31,9. Пять из девяти призов II Павловских скачек завоевали лошади хозяев дорожки, но тут и не поспоришь. Из года в год команда КФХ «Барсук Т. Л.» набирает обороты. На сегодня в корпусах «Семейной фермы» стоят одни из лучших лошадей Российской Федерации. И, судя по всему, команда не собирается останавливаться на достигнутом.

Весь день праздник сопровождался большой концертной программой с участием ансамбля народного танца «Полянка». Кульминацией праздника стало выступление российского автора-исполнителя, поэта, композитора, певца Виталия Аксенова и группы «Артель». Песни Виталия Аксенова — нечто большее, чем просто слова и музыка. Певца любят за искренность и честность, уважают за твердость и силу воли. Немногие исполнители могут так просто и красиво петь о жизни вокруг нас. Уже традиционно по окончании концерта Виталий пожал руки своим фанатам и, конечно, не отказал никому в памятном фото.

День подошел к концу, и дождь, вопреки предсказаниям синоптиков, так и не пошел, праздник удался на славу. Новая встреча на радушной павловской дорожке уже назначена на 1 ноября 2017 года. Это день 195-летия станицы Павловской и день рождения гостеприимного хозяина «Семейной фермы», коннозаводчика Василия Семеновича Толстопятова.

Организаторы этого яркого праздника — администрация МО Павловский район, ИП Глава КФХ «Барсук Т. Л.», ООО «Краснодарский ипподром», ОАО «Российские ипподромы».

Вел праздник актер, шоумен, телеведущий, обладатель премии «ТЭФИ — Регион», а также обладатель креста «За заслуги перед кубанским казачеством» Андрей Трегубов.