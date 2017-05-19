Сочи идет на взлет

Узнать что такое флайборд можно в Сочи. Фестиваль по необычному виду спорта стартует сегодня в акватории олимпийской столицы.

Флайборд представляет собой водно-реактивную доску. Она крепится к гидроциклу специальными шлангами и позволяет спортсмену подниматься на высоту 10-15 метров, выполняя ещё при этом различные трюки.

- Российские и зарубежные спортсмены-флайбордисты встретятся в Сочи, чтобы открыть сезон-2017 и поделиться профессиональным опытом. На фестивале можно будет увидеть показательные выступления сборной России по флайборду, пройти тест-драйв водно-экстремальных гаджетов и принять участие в мастер-классах. Открытые тренировки проведет трехкратный чемпион мира в этом виде спорта Суксан Тонгтай, - отмечают организаторы мероприятия

В рамках фестиваля гостей ожидает сюрприз. Спортсмены-флайбордисты попытаются установить первый официальный рекорд России по флайборду — самый массовый одновременный взлет экстремалов в одном месте.

Ирина СИЗОВА