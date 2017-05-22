В Краснодаре временно изменится движение пяти трамвайных маршрутов

В краевом центре ежедневно с 22.05 22 мая по 05.00 25 мая ряд трамвайных маршрутов пойдет по другому пути.

— Изменение в движении вагонов на пяти трамвайных маршрутах в ночное время обусловлено капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Коммунаров, — прокомментировали в МУП «Краснодарское трамвайное управление».

Трамваи маршрута № 2 после 21.50 22 мая поедут от конечной остановки «ул. Индустриальная» до перекрестка улиц Коммунаров и Гоголя по обычному маршруту, далее проследуют по ул. Гоголя, ул. Железнодорожной, ул. Дмитриевская дамба, ул. Садовой, ул. Красных зорь до конечной остановки «ул. Декабристов». От ул. Декабристов после 21.50 трамваи проследуют в Западное депо по ул. Садовой.

Трамваи маршрутов № 5 и № 8 после 21.30 от Пашковского микрорайона и Хладокомбината будут следовать до конечной остановки «ул. Солнечная» по ул. Дмитриевская дамба и Садовая. От ул. Солнечной после 21.50 трамваи № 5 и № 8 поедут в сторону ул. Ставропольской по ул. Садовой и ул. Дмитриевская дамба.

Трамваи маршрута № 11 после 21.50 из Юбилейного микрорайона поедут по ул. Горького, ул. Садовой, ул. Красных зорь до конечной остановки «ул. Декабристов». Обратно трамваи проследуют тем же маршрутом до Западного депо. Отправление последнего рейса от ж/д вокзала «Краснодар-I» до Юбилейного мкр. — в 22.11.

Трамвай маршрута № 15 отправится в 21.45 от конечной остановки «ул. Солнечная» в Западное депо по ул. Садовой, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.