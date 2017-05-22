В Краснодарском крае выберут лучшие работы по продвижению кубанских курортов

Конкурс проводился министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Участники направили на рассмотрение заявки по 11 номинациям, таким как «Символ (образ) курортов Краснодарского края. Туристские особенности курортов Краснодарского края», «Разработка бренд-бука/фирменного стиля курортной территории», «Нестандартная рекламная кампания и инструменты/каналы продвижения курортов Краснодарского края», «Разработка бренд-бука/фирменного стиля курортной территории», «Изюминка курорта. Туристическая изюминка» и т. д.

Всего в конкурсе приняли участие около 70 работ.

«Рассмотрение работ участников продлится до середины июня. После чего претенденты на победу будут приглашены на публичную защиту своих проектов. Лучшие предложения найдут применение в 2017 году в реальной практике продвижения курортных территорий Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.