1,8 млрд рублей потратят на благоустройство дворов на Кубани

На Кубани начала действовать федеральная программа по благоустройству дворов и придомовых территорий. Краснодар — один из первых претендентов на облагораживание придомовых территорий.

Например, возле домов на улице Селезнева вместо площадок сейчас находятся сорняки и целый гаражный район. Теперь здесь появятся лавки, проезды, урны и освещение. По программе преображаться будут сразу несколько домов, так называемые квадраты. В районе Восточного рынка благоустроят сразу 16 придомовых территорий. То, каким двор станет в будущем, решат сами жители.