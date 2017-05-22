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1,8 млрд рублей потратят на благоустройство дворов на Кубани

Понедельник, 22 мая 2017 08:59
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На Кубани начала действовать федеральная программа по благоустройству дворов и придомовых территорий. Краснодар — один из первых претендентов на облагораживание придомовых территорий.

Например, возле домов на улице Селезнева вместо площадок сейчас находятся сорняки и целый гаражный район. Теперь здесь появятся лавки, проезды, урны и освещение. По программе преображаться будут сразу несколько домов, так называемые квадраты. В районе Восточного рынка благоустроят сразу 16 придомовых территорий. То, каким двор станет в будущем, решат сами жители.

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