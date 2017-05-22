В понедельник на Кубани проходит день борьбы с меланомой

Пройти профилактическую диагностику можно 22 мая с 09.00 до 16.00 в краснодарском краевом онкодиспансере, а также в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Новороссийска и Ейска, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей - дерматоонкологов.
В понедельник на Кубани проходит день борьбы с меланомойПонедельник, 22 мая 2017 09:04
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Пройти профилактическую диагностику можно 22 мая с 09.00 до 16.00 в краснодарском краевом онкодиспансере, а также в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Новороссийска и Ейска, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Ключевые слова