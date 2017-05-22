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В понедельник на Кубани проходит день борьбы с меланомой

Понедельник, 22 мая 2017 09:04
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Пройти профилактическую диагностику можно 22 мая с 09.00 до 16.00 в краснодарском краевом онкодиспансере, а также в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Новороссийска и Ейска, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей - дерматоонкологов.

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