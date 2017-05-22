〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Команда Краснодарского края стала третьей на WorldSkills Russia

Понедельник, 22 мая 2017 09:07
Оцените материал
(1 Голосовать)

По итогам пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» больше всего медалей удалось получить команде Москвы. Краснодарский край в рейтинге на третьем месте за Татарстаном. Но наш регион от этого не проигрывает. Все оборудование после чемпионата останется в кубанских колледжах и техникумах. А мастера производственного обучения, работавшие на площадке олимпиады с лучшими экспертами, смогут делиться знаниями со студентами.

Прочитано 94 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В понедельник на Кубани проходит день борьбы с меланомой В краевом штабе ОНФ подвели итоги работы по программе «Благоустройство городской среды» »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.