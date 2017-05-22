Команда Краснодарского края стала третьей на WorldSkills Russia

По итогам пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» больше всего медалей удалось получить команде Москвы. Краснодарский край в рейтинге на третьем месте за Татарстаном. Но наш регион от этого не проигрывает. Все оборудование после чемпионата останется в кубанских колледжах и техникумах. А мастера производственного обучения, работавшие на площадке олимпиады с лучшими экспертами, смогут делиться знаниями со студентами.