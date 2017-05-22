В краевом штабе ОНФ подвели итоги работы по программе «Благоустройство городской среды»

В течении месяца осуществлялся прием заявок от жителей Кубани на проведение работ по благоустройству придомовых территорий. Это — первый этап реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды.

Одним из основных условий участия в данной программе было активное вовлечение жителей домов, которые бы хотели благоустроить свои площадки. При этом наибольшие шансы получить средства на благоустройство существенно возрастали, когда заявки подавали жильцы нескольких многоквартирных домов, имеющих смежные придомовые территории. Важный момент участия в Программе — жильцы должны были подтвердить и свою готовность в дальнейшем содержать свои обновленные площадки в надлежащем порядке, ведь это их собственность и члены их семей будут ежедневно проводить там свой досуг.

При активной поддержке регионального штаба ОНФ, информационной поддержке и адресной работе с конкретными заявителями, в данной программе уже 2017 году примут участие 17 дворовых территорий, а также 8 территорий общего пользования, о чем и сообщил на итоговом заседании координатор проекта ОНФ «Благоустройство городской среды», руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае, депутат ЗСК Николай Денисов: - «На Кубани был разработан определенный порядок отбора территорий для включения в программу. Оценка проводилась по ряду критериев, - учитывался возраст многоквартирного дома, к которому прилегает территория, уровень ее благоустроенности, наличие уличного освещения, детской игровой площадки, зелёных зон, в том числе — газона, клумб, деревьев и других зелёных насаждений, спортивной площадки, зон отдыха, лавочек, урн, количество парковочных мест и прочие моменты. Стоит отметить, что именно благодаря нашим активистам, которые помогали оповещать жителей края, составлять заявки на участие, поддерживать их на каждом этапе, у нас и сформировалось такое количество придомовых территорий».

С целью популяризации проекта и оказания всесторонней практической помощи 25-26 мая года Центр мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта проведет на Кубани выездную проектную сессию: «Благоустройство городской среды городов Краснодарского края».