Блогеры устроили форум

Социальные сети и блоги стали важной частью экономики нашей страны. Сегодня новые медиа представляют собой емкий рынок с огромной аудиторией и миллионными оборотами. Тенденции развития блогосферы обсудили в Сочи на горном курорте «Роза Хутор». Здесь прошло самое статусное мероприятие отрасли - «НеФорум». Его участниками стали около 500 российских блогеров. Основным партнером необычной конференции выступила Группа Интеррос.

- Еще несколько лет назад социальные сети были просто модным увлечением, сегодня – это важная часть нашей жизни, которая часто формирует повестку дня. «НеФорум» - значимое мероприятие блогосферы, которое позволяет не просто узнать о новых трендах, обменяться мнениями и опытом, но и сформировать профессиональное сообщество. В разные годы конференцию принимали крупные города - Москва, Новосибирск, Уфа, Минск, Казань. В этот раз площадкой для масштабного мероприятия с радостью стал курорт «Роза Хутор», - отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» Николай Шленцов.

Необычное название конференция получила не случайно. Таким образом, ее организаторы, а среди них представители крупнейших социальных сетей, включая «Живой Журнал», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Youtube», хотели подчеркнуть формат живого общения и неформальность обсуждений. Но, несмотря на это, темы, звучавшие на «НеФоруме» в Сочи – самые актуальные: изменение каналов потребления информации, борьба за аудиторию, авторов и контент, игровой блогинг, цифровая безопасность, выбор успешного формата, монетизация социальных сетей.

- Впервые в этом году мы подняли тему правового регулирования блогосферы. Индустрия новых медиа получила бурный рост, она выросла, а законодательство пока не успевает. Блоги и социальные сети не могут регулироваться как традиционная пресса, для них необходимо разрабатывать новые законодательные акты, которые будут определять правила взаимодействия и блогеров, и государства с ними. В блогосфере задействована очень молодая аудитория, которая зачастую не обладает правовой сознательностью. Такие вопросы необходимо решать, создавать нормальную базу для этой новой индустрии. Профессиональное сообщество блогеров должно активно участвовать в разработке таких инициатив, - подчеркнул организатор конференции, директор «Евразийского коммуникационного центра» Алексей Пилько.

Особенностью развития блогосферы является не только ее бурный рост и популярность, но и быстрые изменения. Еще недавно самой популярной сетью являлся «Живой Журнал» с его возможностями публикации длинных текстов. Сегодня на первый план выходят «Инстаграм» и «YouTube», позволяющие делиться фото и видео, которые набирают миллионы просмотров.

- В школе никогда не умел писать сочинения. Поэтому и решил попытаться публиковать тексты в «Живом Журнале». Рассказывал о своих путешествиях. Но если буквально несколько лет назад, чувствовал себя, что называется «королем» «НеФорума», то сегодня смотрю на молодых ребят, которые работают в «Инстаграме» и поражаюсь – миллионы просмотров, огромные заработки, - поделился популярный блогер Сергей Доля.

И если раньше блоги и социальные сети чаще всего использовались для того, чтобы поделиться собственным взглядом на ситуацию, то сегодня – они превращаются в прибыльные проекты и источник дохода. Яркий пример – популярный проект в сфере здорового образа жизни «Бешенная сушка».

- Несколько лет назад увлекся здоровым образом жизни. Начал вести блог, делиться своими наблюдениями и советами. Увидев, что вопрос «Как похудеть и привести себя в форму?» волнует многих, решил реализовать уже коммерческий проект – необычную игру «Бешеная сушка». Каждый день участники получают новые задания для тренировки и выполняют его. Те, кому в конце марафона удалось сбросить как можно больше веса – становятся обладателями крутых призов. За два года «Бешеной Сушки» ее участниками стали 100 тысяч человек, призовой фонд последнего этапа составил 14 миллионов рублей, - рассказал создатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный.

Кстати, социальные сети и блогеры сегодня могут помочь не только сбросить вес и улучшить здоровье, но и развить туризм целых регионов. В последние несколько лет блоги о путешествиях, так называемые «трэвел» набирают все большую популярность.

- В социальные сети я пришел из фотографии. Часто ездил по стране и удивлялся, почему все знают про черные пляжи Исландии, но мало кто догадывается, что в России есть красоты не хуже. Стал делать фотографии и выкладывать их в «Инстраграм». Сегодня мы создали целую команду, объединив фотографов из разных регионов, которая называется «Russianexplorers». Буквально за несколько месяцев наша страничка стала очень популярной, больше 20 тысяч пользователей. Нас начали приглашать администрации регионов, для того чтобы мы показали пользователям сетей прекрасные туристические места России, - поделился блогер сообщества «Russianexplorers» Илья Воскресенский.

Таких историй успеха на «НеФоруме» в Сочи было множество. Ведь, что не говори, а блоги сегодня уже не просто развлечения, а целая индустрия. Попасть в нее может каждый. Достаточно иметь желание, и доступ в Интернет.

Ирина СИЗОВА