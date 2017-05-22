Многомиллионный долг списан со счета

Крупная задолженность взыскана судебными приставами Геленджикского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

11 миллионов 400 тысяч рублей – именно такая сумма фигурировала в исполнительном листе. Интересный и достаточно необычный факт: и должником и взыскателем в рамках данного исполнительного производства выступили физические лица. Правда, в отличие от большинства подобных случаев, деньги были даны в долг не «под честное слово».

Заём был оформлен документально, под залог недвижимого имущества. Именно это в конечном итоге и сыграло ключевую роль при взыскании задолженности.

Без конфликта решить долговой спор гражданам не удалось. Дело дошло до суда, а затем – и до Службы судебных приставов. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав предоставил должнице предусмотренный законом срок для добровольного исполнения решения суда.

По сути, в данном случае вариантов развития событий было немного: либо полное погашение долга, либо изъятие и последующая реализация залогового имущества. Гражданка Ч предпочла первый сценарий. Не дожидаясь истечения срока для добровольной оплаты задолженности, она изыскала необходимую сумму.

Средства были списаны с её банковского счета и перечислены взыскателю. Долговой спор окончен.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю