Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России провели профилактические беседы в школах

В преддверии летних каникул сотрудники Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России провели беседы в МБОУ СОШ № 32 г. Краснодар, разъяснив учащимся правила безопасного поведения на объектах железной дороги.

Так, несовершеннолетним младшего школьного возраста разъяснена недопустимость нахождения на объектах железной дороги без сопровождения взрослых, в особенности, в темное время суток.

Обращено внимание на скорость движения составов, величину тормозного пути, а также на то, что ряд объектов железной дороги находится под постоянным электрическим напряжением. Разъяснен ряд запретов, в том числе: повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; повреждать железнодорожный подвижной состав; класть на железнодорожные пути посторонние предметы; бросать предметы в движущийся подвижной состав; оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.

В заключение профилактической встречи несовершеннолетними задавались вопросы, а также приводились примеры пребывания на железной дороге из личного опыта, которые также разбирались и обсуждались в ходе беседы. Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России пожелали школьникам безопасных летних каникул, напомнив о недопустимости пренебрежения перечисленными правилами безопасности.

Помощник руководителя Краснодарского СОТ капитан юстиции Д.В. Росляков