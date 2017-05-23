Филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» меняет аварийные участки водоводов в Темрюкском районе

В рамках подготовки к предстоящему курортному сезону филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» продолжает плановые работы по замене изношенных трубопроводов на Таманском полуострове.

В середине мая специалисты РЭУ-3 Таманского филиала произвели работы по замене наиболее аварийного участка магистрального водовода В-26 протяженностью 100 метров. Магистраль В-26 обеспечивает питьевой водой поселок Приазовский.

«В начале года было проведено обследование данного участка магистрального водовода, в результате которого была обнаружена высокая степень его износа. Руководство предприятия приняло решение оперативно заменить этот участок сети», - рассказал начальник РЭУ-3 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Андрей Покормяка.

Старая чугунная труба была заменена на новую из пластика низкого давления диаметром 160 мм. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет. Ремонт был выполнен в максимально короткие сроки.

Заканчиваются работы по замене аварийного участка водовода и в поселке Сенном. В переулке Таманском от улицы Коммунистической до улицы Набережной специалисты филиала заменили 90 метров старой трубы на пластиковую ПНД диаметром 75 мм. В ближайшее время новый водовод будет запущен в эксплуатацию.

Выполненные работы позволят обеспечить жителей поселков стабильным и качественным водоснабжением, а также позволят снизить количество аварий на водопроводных сетях.