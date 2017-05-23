В МАПП «Адлер» пограничники задержали ставропольцан

В МАПП «Адлер» пограничники задержали ставропольца, который пытался по паспорту земляка перейти российско-абхазскую границу. Молодой человек ночью хотел попасть в заграничный магазин беспошлинной торговли.

23-летний житель соседнего региона пришел в пункт пропуска после полуночи и предъявил на пограничный контроль российский паспорт. В ходе идентификации личности контролер без труда определил, что документ не принадлежит предъявителю. Молодого человека задержали.

Немногим позднее раскаявшийся житель ставрополья предъявил сотрудникам краевого пограничного управления действительный документ, удостоверяющий его личность. В ходе опроса нарушитель режима государственной границы признался пограничникам, что якобы был вынужден воспользоваться паспортом товарища, поскольку предполагал, что за совершенные административные правонарушения имеет ограничения на выезд за рубеж.

До выяснения обстоятельств совершенного правонарушения россиянин был задержан на срок до 48 часов. По результатам расследования правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.1. КоАП РФ за нарушение режима государственной границы и назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что для беспрепятственного пересечения государственной границы и во избежание нарушения российского законодательства граждане должны предъявлять на паспортный контроль действительные документы граждан РФ.