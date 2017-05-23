Жадность не спасла от уплаты долга

В Армавирский городской отдел Управления Федеральной службы приставов по Краснодарскому краю поступил исполнительный документ взыскании с местного жителя крупной задолженности по налогам. Представители закона начали работу в данном направлении.

Армавирец оказался должен налоговым органам более 320 тысяч рублей, однако не предпринимал никаких попыток к погашению долга. Беседы с судебным приставом также не возымели должного эффекта, поэтому последовали кардинальные меры – наложение ареста на банковские счета неплательщика.

Выяснилось, что, невзирая на игнорирование погашения задолженности, средства у армавирца были – на счете накопилась кругленькая сумма, с лихвой покрывающая задолженность.

С учетом явного нежелания расплачиваться добровольно, судебный пристав-исполнитель произвел принудительное списание средств со счета неплательщика. В итоге расчетный счет мужчины «похудел» на 322 тысячи 724 рубля и 39 копеек.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю