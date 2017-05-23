Судебные приставы отдела по Карасунскому округу г. Краснодара проконтролировали исполнение решения суда по выселению неблагополучного жильца из муниципальной квартиры. Работу представителей закона горячо приветствовали жители многоквартирного дома по ул. Селезнева, 94 краевого центра.

Бурю эмоций вызвало выселение 67-летней краснодарки, которая, невзирая на преклонный возраст, умудрилась испортить жизнь не только подъезду, но и практически – всему дому. Женщина, проживая в двухкомнатной квартире на 8 этаже, длительное время не оплачивала услуги ЖКХ, невзирая на то, что активно ими пользовалась. В силу того, что ее задолженность исчислялась сотнями тысяч рублей, квартира была отлучена от поставок – специалисты перекрыли газ и водоснабжение, отрезали электропитание. Однако это не смутило гражданку. Она продолжала вести прежний образ жизни, регулярно приглашая к себе гостей-маргиналов. Проблемы приготовления пищи и обогрева решались просто – паркетные полы в квартире оказались сняты. Такое положение вещей вызывало крайне негативную реакцию соседей, вполне резонно беспокоившихся за пожарную безопасность и просто сохранность собственных квартир. Итогом противостояния стало решение суда о выселении владелицы из квартиры, что и было осуществлено судебными приставами.

На исполнительных действиях присутствовали представители районной администрации, сотрудники окружного ОВД и, в том числе, представители органов соцзащиты, предложившими женщине отбыть в социальный приемник – она не смогла предоставить никаких документов, удостоверяющих личность.

Пока дама объясняла нежелание выселиться тем, что она является Президентом Российской Федерации и, по совместительству – мэром Краснодара, под контролем судебных приставов уже бывшая нехорошая квартира была освобождена от немудреных пожитков, состоящих преимущественно из пустых бутылок из-под горячительных напитков, и вместо открытого проема установлена новая дверь с печатями. Исполнение решения суда зафиксировано в соответствующих документах.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю