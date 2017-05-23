Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора ООО «Трилэнд», который подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере обработки древесины, производства изделий из дерева и пробки, в период с октября по декабрь 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 5 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 139 тысяч рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.