В Тихорецком районе молодому человеку предъявлено обвинение в изнасиловании местной жительницы

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в изнасиловании 18-летней местной жительницы (ч.1 ст.131 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 12 мая 2017 года девушка вместе со знакомым и двумя его товарищами находилась в центре города Тихорецка, где они совместно употребляли спиртные напитки, после чего один из них предложил сопроводить ее до места жительства, на что она согласилась. Остановившись на тротуарной дорожке возле одного из домов по улице Чернышевского, молодой человек, сдавливая рукой шею новой знакомой, ударом своей ноги сбил ее и повалил на землю. Затем, удерживая руками и массой своего тела, он изнасиловал девушку. Крики потерпевшей о помощи услышала женщина, о чем сообщила в правоохранительные органы. По прибытию полицейских злоумышленник был задержан на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.