На отдых – в горы Сочи!

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи стал самым любимым местом россиян для активного летнего отдыха. Рейтинг был составлен агентством «ТурСтат», опираясь на данные анализа систем онлайн-бронирования мест проживания на объектах. Второе место списка занимает карачаево-черкесский «Архыз», третье — «Белокуриха» Алтайского края.

- С каждым годом активный отдых набирает свои обороты и становится все популярнее. Молодежь в большинстве случаев предпочитают отправлять в походы или на горнолыжные курорты, вместо обычных спокойных и размеренных каникул у моря. Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям, - отмечают эксперты «ТурСтата».

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи стал первым из отечественных комплексов, предложившим гостям полноценный туристический пакет. Он включает в себя проживание с завтраком в одном из отелей курорта и набор развлечений: прогулочный билет с подъемом на самую высокую смотровую площадку Сочи, трекинг, посещение веревочного парка приключений «ПандаПарк», прокат велосипедов, занятия йогой, входные билеты в Skypark AJ Hackett Sochi и в этнографический комплекс «Моя Россия». Набор услуг в пакете зависит от продолжительности отдыха.

- Новинкой летнего сезона-2017 на горном курорте «Роза Хутор» станет уникальный Парк водопадов «Менделиха», расположенный на высоте 1470 метров над уровнем моря. Он находится на южном склоне хребта Аибга, который стал доступен для туристов после запуска новой канатной дороги, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Парк водопадов на курорте «Роза Хутор» будет открыт после 1 июля. Попасть в него можно как на канатной дороге, так и по маркированному пешеходному маршруту от самой высокой точки комплекса – 2320 метров над уровнем моря. Для удобства и безопасности на этом участке оборудованы специальные пешеходные тропы со ступенями и перилами.

Ирина СИЗОВА