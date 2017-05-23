Владимир Путин 23 мая приедет в Краснодар

На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков.

Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почётный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Президент посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтёрских объединений России.

Там же запланирована встреча главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.