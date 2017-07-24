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Евгений Первышов проконтролировал восстановление жилого дома в Краснодаре

Понедельник, 24 июля 2017 07:40
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Жители дома № 50 на Красной рады, что начался капитальный ремонт фасада — его не обновляли больше 10 лет — за это время красивое здание превратилось в рядовую старую пятиэтажку. Месяц назад рабочие сняли весь старый слой штукатурки, обработали трещины, сейчас покрывают краской-долгожителем — она прослужит 15 лет, не сотрется и не осыпется.

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