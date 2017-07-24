Ушел из жизни первый заместитель спикера ЗСК Иван Петренко

Первый зампред законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Иван Петренко скончался в субботу, 22 июля, на 71 году жизни.



Похороны Ивана Петренко пройдут 23 июля в станице Ленинградской. Соболезнования родным и близким политика уже выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Глава региона подчеркнул, что, возглавляя аграрный комитет законодательного собрания, Николай Петренко уделял большое внимание поддержке садоводства и овощеводства, развитию личных подсобных хозяйств.