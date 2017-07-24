ЕС заявил о возможных ответных мерах против антироссийских санкций США

Жан-Клод Юнкер призовет в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Об этом говорится в докладе чиновника, подготовленном к назначенному на среду заседанию ЕК, сообщает Financial Times.



Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.



В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2». Кроме того, под удар могут попасть организации, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах.



По мнению еврокомиссара, основной задачей Брюсселя должно стать получение публичного либо письменного заверения от Белого дома, что США не будут применять новые санкции против интересов ЕС. Среди прочих вариантов рассматривается использование европейского законодательства, чтобы признать в Старом свете антироссийский пакет недействительным, и подготовка ответных мер в рамках ВТО.



22 июля Конгресс распространил текст законопроекта о новых санкциях в отношении нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Пресс-секретарьадминистрации президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон одобряет данный проект.



США и ряд других государств после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востокеУкраины в 2014 году ввели санкции против Москвы, в частности ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых видов продовольственных товаров из стран, которые наложили санкции.