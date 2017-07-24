Эксперты заявили о несоответствии «закона Яровой» регламенту ЕС

Институт исследования интернета (ИИИ) изучил новый регламент Евросоюза о защите данных и пришел к выводу, что российский «закон Яровой» не соответствует обновленным европейским стандартам, которые вступят в силу в 2018 году. Эксперты предупредили, что это может привести к выплате российскими операторами штрафов в размере 45 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».

В ИИИ уточняют, что регламент ЕС позволяет хранить данные пользователей из европейских стран лишь с разрешения спецслужб, однако в российском пакете антитеррористических законов отсутствуют нормы, ограничивающие либо запрещающие хранение трафика иностранных граждан. И в случае вступления «закона Яровой» в силу такие нарушения будут неизбежны — в России живут и пользуются местными услугами связи европейские граждане — и на операторов связи будут налагаться штрафы.



4 июня «Ведомости» узнали, что вступление в силу «закона Яровой» может быть перенесено на пять лет — с 2018 на 2023 год.



Антитеррористический пакет законов был принят Госдумой 24 июня 2016 года. Закон обязует операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.



Ростех подсчитал, что локализация оборудования и программного обеспечения, необходимого для исполнения антитеррористических поправок «закона Яровой», обойдется в 10,3 миллиарда рублей.