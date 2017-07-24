〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Dr. Web предупредил пользователей Android о новом опаснейшем вирусе

Понедельник, 24 июля 2017 08:18
Оцените материал
(0 голосов)

В антивирусной лаборатории Dr. Web выступили с предупреждением владельцев Android-смартфонов о том, что сотни бесплатных приложений в магазине Google Play представляют опасность, так как заражены опасным вирусом BankBot. Сообщается, что троян занимается хищением данных банковских карт пользователей и контролирует их переписку с гаджета.

Вирус попадает на смартфон своей будущей жертвы под видом обычного приложения, после чего он уничтожает свою иконку с рабочего стола и начинает работу в фоновом режиме.

В компании Dr. Web отметили, что в настоящий момент вирусом уже заражены порядка 400 приложений из официального магазина Google. Сообщается, что BankBot способен полностью контролировать мессенджеры типа WhatsApp и Viber.

Прочитано 75 раз
Другие материалы в этой категории: « Эксперты заявили о несоответствии «закона Яровой» регламенту ЕС Цены на бензин в России могут вырасти к концу лета »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.