Dr. Web предупредил пользователей Android о новом опаснейшем вирусе

В антивирусной лаборатории Dr. Web выступили с предупреждением владельцев Android-смартфонов о том, что сотни бесплатных приложений в магазине Google Play представляют опасность, так как заражены опасным вирусом BankBot. Сообщается, что троян занимается хищением данных банковских карт пользователей и контролирует их переписку с гаджета.



Вирус попадает на смартфон своей будущей жертвы под видом обычного приложения, после чего он уничтожает свою иконку с рабочего стола и начинает работу в фоновом режиме.



В компании Dr. Web отметили, что в настоящий момент вирусом уже заражены порядка 400 приложений из официального магазина Google. Сообщается, что BankBot способен полностью контролировать мессенджеры типа WhatsApp и Viber.