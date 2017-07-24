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Цены на бензин в России могут вырасти к концу лета

Понедельник, 24 июля 2017 08:26
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Розничные цены на бензин в России во второй половине 2017 года увеличатся не более чем на 1%, рост ожидается преимущественно в сентябре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического агентства Vygon Consulting. Предположительно автомобильное топливо в стране может подорожать к концу лета почти на 40 копеек.

В июле текущего года была отмечена приостановка роста цен на бензин. Так, в течение последних двух недель в большинстве регионов стоимость топлива остаётся на одном уровне, а в некоторых субъектах РФ зафиксировано его незначительное удешевление.

«Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен – он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года», — комментируют в Vygon Consulting.

Эксперты отметили, что в денежном выражении увеличение розничной цены топлива на 1% составит около 37 копеек. Некоторая дополнительная прибавка к ценнику возможна в августе-сентябре, в момент сезонного всплеска потребления, продолжили в Vygon Consulting.

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