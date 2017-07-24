Ростовчанин обнаружил в камышах вскрытые и пустые упаковки от посылок из Китая

Ростовчанин Антон Куренков, отправившийся на рыбалку, обнаружил в камышах неподалеку от яхтклуба "Аврал" вскрытые упаковки от посылок, в основном - из Китая. Естественно, что в большинстве случаев они были пустыми.



Хотя, если судить по ролику, не все во вскрытых отправлениях было востребовано. Так, одноразовые черные маски для лица явно кому-то не приглянулись, и вместе с пустыми обертками были брошены в камышах.



Антон Куренков просто так данную ситуацию не оставил. Он отправил обращение в прокуратуру Железнодорожного района в г.Ростов-на-Дону и на "горячую линию" почты России. Как сообщил бдительный ростовчанин в паблике "Ростов Главный", к месту происшествия выехали работники службы безопасности почты. Остается подождать результатов.