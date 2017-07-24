Активисты ОНФ Кубани инициировали уборку крупной свалки

В рамках реализации проекта «Генеральная уборка/Карта свалок» после обращений Регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае и проведению субботника, произведена полная расчистка замусоренной территории, общей площадью 2 га и вывезено более 50 машин строительного мусора.

Еще в середине мая в кубанский штаб ОНФ обратились жители Комсомольского микрорайона города Краснодара с просьбой помочь в уборке огромной свалки мусора.

Сразу же были организованы рейдовые мероприятия с сотрудниками краевого управления Росприроднадзора и администрацией города Краснодара, по итогам которых был установлен собственник строительных отходов.

Им оказалась известная компания, занимающаяся организацией детского досуга. Руководство фирмы решило сэкономить на утилизации строительных отходов и обратилось к сторонней организации, не заключив даже необходимых договоров, а находчивые предприниматели, получив за услугу денежные средства, просто вывезли мусор в ближайшее поле.

В итоге виновникам пришлось самостоятельно вывозить мусор, но масштаб свалки оказался насколько велик, что пришлось привлекать спец технику служб ЖКХ администрации Карасунского административного округа города Краснодара, а активистам ОНФ проводить субботник.

В настоящий момент свалка полностью ликвидирована, но юридические последствия для собственников мусора и загрязненного земельного участка еще не наступили.

На основании заключений ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», в результате лабораторных анализов, был определен вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, который составил 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ, материалы в отношении собственника земельного участка направлены в Прокуратуру Карасунского округа г. Краснодара для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Поскольку все эти последствия стали результатом нарушения требований, предъявляемых к обращению с отходами, собранные материалы направлены также в Министерство природных ресурсов Краснодарского края для рассмотрения вопроса о проведении внеплановой проверки в области соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

По словам эксперта ОНФ Алексея Бублика - «Благодаря оперативной реакции контролирующих структур и служб ЖКХ Краснодара такая большая свалка была убрана фактически за месяц. А правовые последствия, которые грозят виновникам произошедшего, несомненно станут хорошим уроком для граждан, решивших сэкономить на здоровье наших земляков».

На сегодняшний день по Краснодарскому краю неравнодушными жителями и активистами ОНФ на интерактивной карте свалок уже отмечено 80 точек координат где был обнаружен мусор, при непосредственном участии Народного фронта 38 из них убрали, по остальным ведется активная работа.

Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте по адресу: http://kartasvalok.ru/ http://картасвалок.рф/.