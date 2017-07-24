В Отрадненский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный лист о взыскании с местной жительницы задолженности в размере 1 084 784 рублей в пользу ООО «ФЭС-Агро».
Как часто бывает, гражданка не реагировала на поступающие от судебных приставов документы и не желала оплачивать долг. В связи с этим, судебным приставом-исполнителем было принято решение обратить взыскание на пенсионные выплаты гражданки. Задолженность начала погашаться, но гражданка по-прежнему не проявляла интереса к ситуации. С учетом суммы долга это фактически означало уклонение от его уплаты.
Картина резко изменилась после предупреждения о предстоящем аресте имущества, которого у неплательщицы имеется немало. Как только женщина поняла, что избежать взыскания миллионного долга не удастся, она пошла на компромисс. Был составлен график платежей, и вскоре вся сумма была погашена.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Миллионный долг погашенПонедельник, 24 июля 2017 10:17
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В Отрадненский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный лист о взыскании с местной жительницы задолженности в размере 1 084 784 рублей в пользу ООО «ФЭС-Агро».