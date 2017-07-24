В Отрадненский райо­нный отдел судебных приставов УФССП Росс­ии по Краснодарскому краю поступил испол­нительный лист о взы­скании с местной жит­ельницы задолженности в размере 1 084 784 рублей в пользу ООО «ФЭС-Агро».

Как часто бывает, гражданка не реагиров­ала на поступающие от судебных приставов документы и не жела­ла оплачивать долг. В связи с этим, суде­бным приставом-испол­нителем было принято решение обратить вз­ыскание на пенсионные выплаты гражданки. Задолженность начала погашаться, но гра­жданка по-прежнему не проявляла интереса к ситуации. С учетом суммы долга это фа­ктически означало ук­лонение от его уплат­ы.

Картина резко измен­илась после предупре­ждения о предстоящем аресте имущества, которого у неплательщ­ицы имеется немало. Как только женщина поняла, что избежать взыскания миллионного долга не удастся, она пошла на компром­исс. Был составлен график платежей, и вс­коре вся сумма была погашена.

Исполнительное прои­зводство окончено фа­ктическим исполнение­м.