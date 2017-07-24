Слова прощания

Ушел из жизни Иван Михайлович Петренко – выдающийся общественный и государственный деятель, авторитетный аграрий и ученый, неутомимый труженик, человек высокого чувства долга. Тяжелая продолжительная болезнь вырвала его из наших рядов. Известие о кончине Ивана Михайловича отозвалось глубокой скорбью и чувством невосполнимой утраты у каждого из нас.

Все 70 лет яркой, до предела насыщенной самоотверженной жизни он посвятил родной земле, без нее себя просто не мыслил. Его судьба навечно связана с Кубанью.

И.М. Петренко родился в крестьянской семье бывшего фронтовика. Трудовую деятельность начал в 13 лет разнорабочим колхоза имени Кирова Ленинградского района. Работал токарем, механиком, наладчиком, парторгом, а с 1976 года председателем колхоза имени Кирова. С 1982 по 1991 годы – председателем исполкома Ленинградского районного Совета народных депутатов, первым секретарем Кущевского райкома КПСС.

В 1991 году возглавил крестьянское (фермерское) хозяйство, затем в 1994 году был избран председателем правления сельхозпредприятия "Кущевское".

С января 1997 года – первый заместитель председателя правительства Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса, генеральный директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края.

С декабря 2002 года – депутат, заместитель председателя, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Доктор технических наук, профессор Кубанского государственного аграрного университета.

Долгие годы, которые Иван Михайлович проработал в сфере сельского хозяйства, определили его жизненный путь, сформировали характер и деловые качества. Находясь на высоких постах, он никогда не отрывался от земли, всегда помнил, что великая Россия и Кубань – это не только промышленные центры, но и огромные сельские просторы, станицы и хутора, что именно здесь наши корни, истоки традиций.

Иван Михайлович всегда жил заботами села. Имеющийся за плечами опыт успешно использовал в депутатской работе. При его непосредственном участии разработаны и приняты важнейшие не только для Кубани, но и для всей страны законы, направленные на укрепление экономики, поддержку сельского хозяйства, решение многих социальных проблем, улучшение жизни людей. Иван Михайлович всегда стремился, чтобы его компетентность и высокий профессионализм были востребованы и приносили пользу развитию агропромышленного комплекса родной Кубани. Свои знания он передавал молодому поколению аграриев, с готовностью делился богатым опытом хозяйственника и управленца.

Заслуги И.М. Петренко перед обществом по достоинству оценены. Свидетельство тому – многочисленные награды, среди которых орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", высокие звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", медаль "За вклад в развитие законодательства Краснодарского края", медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» первой степени, медаль «Герой труда Кубани».

Все, кто хотя бы раз встречался с Иваном Михайловичем, запомнили его неподдельную доброту и отзывчивость. Какой бы пост он не занимал, к нему всегда тянулись люди. Шли за помощью, советом и просто сочувствием. В своих решениях и поступках он всегда руководствовался совестью, шел к поставленной цели честным путем, поэтому заслужил искреннее доверие и уважение земляков.

Именно эти черты – высокая ответственность, глубокая порядочность, человечность в высшем смысле этого слова в первую очередь характеризовали Ивана Михайловича. Он очень верил в людей, доверял и поддерживал. Причем относился и к тем, с кем работал, как к самым родным.

Мы всегда будем помнить, что в нашей жизни был такой замечательный человек и коллега Иван Михайлович Петренко, нам выпало счастье жить и работать рядом с ним. Для всех, кто знал Ивана Михайловича, он останется в памяти простым, удивительно скромным, уважительным к окружающим и невероятно сильным духом человеком, настоящим патриотом, который любил труд, людей и родную землю, жил по совести.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Ивана Михайловича.



Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Краснодарского края