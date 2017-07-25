Танцы бьют рекорды

Около 1000 человек станцевали в горах Сочи. Рекордный флэшмоб состоялся на курорте «Роза Хутор» и стал кульминацией необычного танцевального лагеря «ProТанцы». В течение семи дней его участники оттачивали танцевальное мастерство на многочисленных мастер-классах от ведущих российских и международных хореографов.

- Лагерь – это невероятный праздник, это событие, которое мы ждем целый год и тщательно готовимся. Мы собрали хореографов со всего мира, на классы которых мечтают попасть многие. Мы делаем эти классы максимально доступными для всех. В этом году много танцовщиков приехало из стран СНГ и Балтии. К нам также присоединились участники из Великобритании, Германии и Турции. Из российских городов в лидерах Москва и Санкт-Петербург, также приехали ребята из Владивостока, Казани, Краснодара, Новосибирска и других городов, - поясняет креативный продюсер и основатель проекта Мигель.

Танцевальный флешмоб продемонстрировал гостям курорта «Роза Хутор» не только эстетику танца, но и идею единения танцовщиков со всего мира.

- Главная идея флешмоба - это единство людей через творчество, движение. Каждый участник смог стать частичкой чего-то масштабного, что навсегда останется в его памяти. У нас собралась первоклассная команда хореографов, но не менее важно то, что с нами наши безумно талантливые ученики. Поэтому наш флешмоб, в первую очередь, отличается невероятной энергетикой, - уверен хореограф флешмоба, педагог лагеря «ProТанцы» Александр Тронов.

Ирина СИЗОВА