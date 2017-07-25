〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Мэр Краснодара ответил на критику Дмитрия Медведева

Вторник, 25 июля 2017 08:55
Оцените материал
(0 голосов)

На всероссийском форуме «Городская среда», который проходил сегодня, 24 июля, в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы. Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.

В комментарии корреспонденту «Россия. Кубань» мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городу в рамках проекта по благоустройству территорий выделят 800 млн рублей, на которые, в том числе, будут реконструированы пять городских скверов.

«В городе от такой точечной застройки сейчас как раз уходят, и директор департамента архитектуры поменялся недаром. Сегодня Дмитрий Медведев задал генеральную линию по планированию городской среды, а уже завтра мы с министерством строительства будем прорабатывать детали», — отметил глава города.

Прочитано 69 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Танцы бьют рекорды На улице Гомельской установили фонари на столбах наружного освещения »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.