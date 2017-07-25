Мэр Краснодара ответил на критику Дмитрия Медведева

На всероссийском форуме «Городская среда», который проходил сегодня, 24 июля, в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы. Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.

В комментарии корреспонденту «Россия. Кубань» мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городу в рамках проекта по благоустройству территорий выделят 800 млн рублей, на которые, в том числе, будут реконструированы пять городских скверов.