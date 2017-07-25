На улице Гомельской установили фонари на столбах наружного освещения

«Музыкальный» микрорайон находится на постоянном контроле администрации города и Прикубанского округа, где он находится. По многочисленным просьбам местных жителей теперь улица Гомельская, на участке от Агрохимической до улицы им. Сергея Есенина, оборудована фонарями наружного освещения.