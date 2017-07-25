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Почта России нашла подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

Вторник, 25 июля 2017 08:58
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«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям, отмечает Почта России.
В Ростовскую область по указанию гендиректора предприятия Николая Подгузова направлены сотрудники Службы безопасности из Москвы, чтобы разобраться в ситуации, комплексно оценить состояние работы по обеспечению безопасности на почтовых объектах филиала, оказать помощь ростовским коллегам в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

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