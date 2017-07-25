В двух сочинских школах набрали по 45 первоклассников

На это пожаловались жители микрорайона на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Проблема перегруженности возникла в последние 2−3 года. В Сочи после Олимпиады в 2014 году прирост населения составил 200 тыс. человек.
По словам мэра, проблему сможет решить только строительство новых корпусов и пристроек к школам, так как население курорта постоянно растет.
В двух сочинских школах набрали по 45 первоклассниковВторник, 25 июля 2017 09:08
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На это пожаловались жители микрорайона на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Проблема перегруженности возникла в последние 2−3 года. В Сочи после Олимпиады в 2014 году прирост населения составил 200 тыс. человек.
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