ФАС сообщила ожидаемый срок отмены внутрисетевого роуминга в России

Срок, установленный Федеральной антимонопольной службой для отмены внутрисетевого роуминга в России, технически выполним, фактически отмена ожидается в середине августа, сообщила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Заева пояснила, что 14 дней отсчитывают не со дня объявления о решении ФАС, а с даты, «когда операторы юридически значимо по почте получили предупреждение» ведомства.

Представитель ФАС напомнила, что по столице почта «обычно идет четыре-пять дней». Кроме того, ФАС исходит из того, что рабочая группа по данному вопросу функционирует с ноября 2016 года, так что именно с этого времени операторы знали о требованиях антимонопольной службы.

Заева подчеркнула, что речь идет о «точно таких же требованиях», просто раньше они не имели формы процессуальных документов, а излагались «в форме просьбы, которая закреплялась в протоколах заседания рабочей группы».

Кроме того, «операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время». И, судя по документам, которые есть у ФАС, именно две недели нужно было операторам на реализацию изменений тарифов по всей стране, сказала Заева.

ФАС не считает, что из-за предписания антимонопольной службы тарифы должны вырасти.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам связи «Вымпелком» («Билайн»), МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2) отменить роуминг внутри России.