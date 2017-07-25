Проведение экологической акции «Чистый берег» на базе ВДЦ «Смена» пос. Сукко, Анапского района

В рамках проекта «Генеральная уборка/карта свалок» с целью вовлечения подрастающего поколения в проблематику экологии, воспитание культуры раздельного сбора мусора, планируется масштабная экологическая акция, состоящая из трех блоков: практический, теоретический и развлекательный. Участники акции: воспитанники лагеря, активисты ОНФ, спикеры по экологической тематике. Общее количество участников - 2000 человек. Блоки акции разделены по направлениям и возрастной аудитории.
Практический блок:
1 часть - презентация проекта «Генеральная уборка/Карта свалок», интер-актив со сцены, оформленной под тематику эко-акции (2000 человек)
2 часть - уборка береговой полосы, сортировка мусора по раздельному принципу в большие баки, флэш-моб (100 человек в возрасте 10-14 лет)
3 часть - очистка подводной зоны дайверами, погружения в открытом море, исследование дна, лабораторные исследования (100 человек в возрасте 14-17 лет). Привлекаются профессиональные дайверы, передвижная лаборатория.
Теоретический блок:
4 часть - викторина (вопрос-ответ) «чистое море»: командная игра под руководством академика А.Н. Камнева, оглашение результатов экспертизы взятых проб воды (120 человек в возрасте 14-17 лет)
5 часть - круглый стол по проблемам экологии, выступление спикеров, участие активистов, пресс-подход (30 человек 20-50 лет)
6 часть - изготовление социального ролика «Мы за чистый берег» силами пресс-центра лагеря
Интерактивный блок:
7 часть - подведение итогов субботника, награждение победителей викторины (дипломы, подарки)
ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
- мониторинг прибрежных зон с целью выявления свалок
- согласование места проведения акции
- разработка макетов тематического оформления
- разработка сценария
- подбор крупногабаритных мусорных баков разных цветов
Спикеры «круглого стола»: представитель краевого министерства природных ресурсов, представитель росприроднадзора, представитель ЗСК, представители органов местного самоуправления, активисты, волонтеры.