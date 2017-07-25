Проведение экологической акции «Чистый берег» на базе ВДЦ «Смена» пос. Сукко, Анапского района

В рамках проекта «Генеральная уборка/карта свалок» с целью вовлечения подрастающего поколения в проблематику экологии, воспитание культуры раздельного сбора мусора, планируется масштабная экологическая акция, состоящая из трех блоков: практический, теоретический и развлекательный. Участники акции: воспитанники лагеря, активисты ОНФ, спикеры по экологической тематике. Общее количество участников - 2000 человек. Блоки акции разделены по направлениям и возрастной аудитории.

Практический блок:

1 часть - презентация проекта «Генеральная уборка/Карта свалок», интер-актив со сцены, оформленной под тематику эко-акции (2000 человек)

2 часть - уборка береговой полосы, сортировка мусора по раздельному принципу в большие баки, флэш-моб (100 человек в возрасте 10-14 лет)

3 часть - очистка подводной зоны дайверами, погружения в открытом море, исследование дна, лабораторные исследования (100 человек в возрасте 14-17 лет). Привлекаются профессиональные дайверы, передвижная лаборатория.

Теоретический блок:

4 часть - викторина (вопрос-ответ) «чистое море»: командная игра под руководством академика А.Н. Камнева, оглашение результатов экспертизы взятых проб воды (120 человек в возрасте 14-17 лет)

5 часть - круглый стол по проблемам экологии, выступление спикеров, участие активистов, пресс-подход (30 человек 20-50 лет)

6 часть - изготовление социального ролика «Мы за чистый берег» силами пресс-центра лагеря

Интерактивный блок:

7 часть - подведение итогов субботника, награждение победителей викторины (дипломы, подарки)

ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- мониторинг прибрежных зон с целью выявления свалок

- согласование места проведения акции

- разработка макетов тематического оформления

- разработка сценария

- подбор крупногабаритных мусорных баков разных цветов

Спикеры «круглого стола»: представитель краевого министерства природных ресурсов, представитель росприроднадзора, представитель ЗСК, представители органов местного самоуправления, активисты, волонтеры.